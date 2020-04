Heunicke: Vi har coronaepidemien under kontrol

Antallet af indlæggelser med corona er et fornuftigt stykke under sundhedsvæsnet kapacitet, siger minister.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger på et pressemøde i Statsministeriet, at Danmark har coronaepidemien under kontrol.

Det baserer han på, at antallet af indlæggelser med coronavirus er lavere end forventet.

- Det viser, at vi har epidemien under kontrol. Antallet af indlæggelse er et fornuftigt stykke under kapaciteten, siger Magnus Heunicke.

380 danskere er nu indlagte med corona. 93 er i intensiv behandling. 299 er døde, mens de har været smittet med coronavirus.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at de første trin i den gradvise genåbning af landet bliver udvidet på grund af den positive udvikling.

Hun går dog ikke i detaljer med, hvordan genåbningen vil blive udvidet.

På et pressemøde sidste uge meldte hun, at den gradvise genåbning onsdag i første omgang ville omfatte vuggestuer, børnehaver og skoler op til 5. klasse.

Kære Mølbak, som er faglig direktør i Statens Serum Institut, siger på samme pressemøde, at "vendepunktet" i smittekurven er indtruffet omkring 2. april:

- Jeg har tidligere sagt, at der går lang tid, fra man laver en indsat, til man ser effekten. Det skyldes, at der går lang tid, før man har symptomer og får lavet en test. Så der er en forsinkelse, siger han.

- Det betyder, at den indsats, der blev lavet den 11.-12. marts først slår igennem nu. Der er sket et betydeligt fald, og den er indtruffet før, vi ventede. Det er en super god nyhed.

Kåre Mølbak siger, at der på baggrund af tallene er mulighed for en "lille yderligere åbning" samtidig med, at antallet af indlæggelser vil være nedadgående.

- Det hele står og falder dog med, at man stadig holder afstand. Ellers ser vi en risiko for en "anden bølge", som man ser i andre lande, siger han.

/ritzau/