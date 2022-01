Heunicke vil åbne kulturliv så hurtigt som muligt

Der er måske udsigt til, at man snart igen kan tage i biografen eller teatret. Det ser i hvert fald bedre end frygtet ud med corona, og særligt kulturlivet står på sundhedsminister Magnus Heunickes (S) dosmerseddel.

- Regeringens udgangspunkt er, at vi skal kunne åbne så meget som muligt inden for kulturlivet så hurtigt som muligt, siger han tirsdag til TV 2 og DR inden et coronamøde onsdag med Folketingets partier.

Adspurgt om, hvilke konkrete muligheder han ser for åbninger inden for kulturlivet, svarer ministeren:

- Jeg har bedt Epidemikommissionen om at vurdere de enkelte restriktioner for at se, om man eventuelt kan fjerne dem helt eller lempe dele af dem, siger han til medierne.

Blandt andet landets biografer, spillesteder, teatre, museer og kunsthaller blev lukket ned fra 19. december på grund af stigende coronasmitte. Det gjaldt for fire uger.

Restriktionerne står altså snart til at udløbe, hvis ikke de forlænges.

I interviewet fortæller Heunicke, at han ikke har modtaget den endelige beretning fra kommissionen, der rådgiver regeringen og Folketinget om corona, endnu. I sidste ende er det en politisk beslutning, om restriktionerne fjernes.

- Det skal også gennem uafhængige eksperter, som så vurderer og kommer med en indstilling, hvorefter regeringen oversender til Folketinget. Det sker i morgen tidlig (onsdag morgen, red.), siger ministeren til TV 2 og DR.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger anbefaler kommissionen, at blandt andet teatre og museer kan genåbne. Oplysningerne kommer fra unavngivne kilder.

Ud over et lukket kulturliv gælder der lige nu krav om coronapas, mundbind eller visir, når man besøger en restaurant eller en café.

Serveringssteder, herunder restauranter og barer, skal desuden lukke klokken 23. Og sidste udskænkning skal finde sted senest klokken 22.

