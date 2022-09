Heunicke vil give corona-status inden efterårskulden rammer

Hen over sommeren har de fleste nok glemt alt om coronavirus, som ellers har fyldt meget i samfundet de seneste to år.

Det er dog forventningen, at smitten vil stige i de kommende kolde efterårs- og vintermåneder.

Samtidig står to coronavacciner, som er tilpasset flere virusvarianter, overfor at blive godkendt til brug i EU.

På den baggrund vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sammen med en række myndigheder holde pressemøde om status på corona, vacciner og vaccineplan.

- Det Europæiske Lægemiddelagentur har i dag indstillet godkendelse af to nye typer bivalente Covid-19 boostervacciner målrettet omikron-varianten, skriver ministeren på Twitter.

- Vigtigt skridt mod at sikre, vi står bedst muligt rustet frem mod efteråret og vinteren, hvor vi forventer højere smittetal.

- Derfor vil jeg og sundhedsmyndighederne i morgen orientere sundhedsordførerne om de opdaterede vacciner, vaccinationsplanen og den seneste status på Covid-19.

- Målet er helt klart: At beskytte de mest sårbare borgere i vores samfund.

Ud over sundhedsministeren vil direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør i Lægemiddelstyrelsen Lars Bo Nielsen og faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause også deltage på pressemødet.

Selv om det er Sundhedsstyrelsens forventning, at smitten vil stige, viser Statens Serum Instituts (SSI) ugentlige tendensrapport, at antallet af nye bekræftede tilfælde med coronavirus i øjeblikket fortsætter med at falde.

Antallet af nye tilfælde faldt med 27 procent fra uge 33 til uge 34.

Myndighederne har allerede meldt ud, at der fra den 15. september bliver taget hul på endnu en vaccineudrulning. Her vil beboere på plejehjem og særligt sårbare ældre blive tilbudt en booster-vaccination.

Fra 1. oktober vil alle over 50 år få tilbudt en vaccine.

Derudover vil borgere under 50 år også kunne blive vaccineret med et boosterstik. Hvis de er særligt udsatte og er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Og så vil alle dem over 18 år, der endnu ikke er blevet vaccineret mod corona, også fortsat kunne få et første, andet eller tredje vaccinestik. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I alt drejer det sig om 2,5 millioner danskere, der får en vaccineinvitation i e-Boks.

Før sommerferien holdt regeringen og sundhedsmyndighederne et pressemøde om coronastrategien for de kommende måneder.

Det primære formål med programmet er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelser og død – ikke at forebygge smitte.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har også sagt, at det er hendes forventning, at Danmark kan komme igennem vinteren uden nedlukninger.

/ritzau/