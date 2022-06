Heunicke vil nedbringe ventetid til gratis psykologhjælp

Psykologer landet over melder om massive problemer med mistrivsel blandt unge og bugnende ventelister.

Derfor indkalder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening til en drøftelse om, hvordan man kommer problemet med ventetid til livs.

- Det er meget alvorligt, at problemet med lange ventetider for gratis psykologhjælp til unge ser ud til at vokse i stedet for at falde, siger han i et skriftligt svar.

- Det er stik modsat ambitionen fra både Danske Regioner og Dansk Psykologforening om at få nedbragt ventetiderne hurtigst muligt, og det er til trods for den sidste tids store fokus på situationen.

Ministeren har da også mødt kritik fra flere sider. Både SF og Dansk Psykolog Forening har krævet politisk handling på området.

Ifølge Trine Torp, der er psykiatriordfører i SF, har sundhedsministeren indtil nu løbet fra aftalen om at tilbyde unge mennesker med psykiske problemer gratis hjælp.

- Det er dybt urimeligt, at unge skal vente så længe – og måske endda helt afvises at få den hjælp, som de har krav på, siger hun.

- Med aftalen om gratis psykologhjælp gav vi unge en rettighed, men den udhules jo fuldstændig, når de skal vente måneder. Det er et svigt fra Sundhedsministeren, lyder det.

Unge mellem 18 og 24 år har siden 1. januar i år haft adgang til gratis psykologhjælp gennem en ny ordning, hvis de er blevet ramt af angst eller depression. Det blev vedtaget som led i finansloven sidste år.

Fredag morgen er det kommet frem, at psykologer landet over melder om ventetider på over seks måneder.

SF foreslår, at man opretter flere ydernumre. Altså at man øger antallet af psykologer, som de unge kan henvises til under ordningen.

På den måde mener partiet, at der kan sikres kapacitet til de mange, som søger hjælpen.

Dansk Psykolog Forening har allerede været nødt til at bede psykologerne i ordningen om at dæmpe tempoet.

Det skyldes, at den pulje, som er blevet øremærket gratis psykologhjælp, bliver brugt for hurtigt med det nuværende tempo.

Foreningen mener, at der findes omkring dobbelt så mange unge med behov for behandling, som ordningen kan rumme i dag.

