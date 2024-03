Heunicke vil opkøbe jord og anlæg for at få bugt med iltsvind

Miljøminister Magnus Heunicke (S) vil opkøbe jord, bygninger og anlæg, som blokerer for kvælstofreducerende projekter, så vandmiljøet kan forbedres.

Det bliver ministerens oplæg, når der onsdag tages hul på forhandlinger om 325 millioner kroner, der er afsat på finansloven som en del af en akutpakke for havet.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Heunicke vil have fokus på at fjerne mest muligt kvælstof i de fjorde og farvande, der er hårdest ramt af iltsvind:

- Mit oplæg til partierne er, at langt hovedparten af de 325 millioner kroner bruges til at opkøbe jord, bygninger eller anlæg, som i dag er barrierer for, at store kvælstofreducerende projekter rent faktisk lykkes. Det vil jeg i dag drøfte med partierne og høre deres prioriteter, siger ministeren i pressemeddelelsen.

Her henvises der til, at Danmark i efteråret registrerede det kraftigste iltsvind i danske farvande i 20 år.

Akutpakken er på i alt 405 millioner kroner. 80 af dem er allerede øremærket til indsatsen med at udtage lavbundsjorde.

Heunicke har mødt kritik for manglende handling for at reducere iltsvindet i havene fra en række partier.

Blandt andet har SF langet ud efter ministeren for at "tale grønt" uden at handle i debatten om iltsvind, der har været præget af en polemisk tone på grund af modsatrettede interesser fra landbrug, grønne organisationer og eksperter på området.

I september 2023 kaldte Magnus Heunicke iltsvindsniveauet i danske farvande for "alarmerende", da der kom en rapport fra Aarhus Universitet, der viste, at det altså var på et sjældent højt niveau.

- Det er alarmende forhold, og som miljøminister er det min hovedopgave at rette op på det. Vandmiljøet bliver ikke reddet fra den ene dag til den anden. Det tager tid, sagde han dengang i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

I alt har Folketingets partier med landbrugsaftalen fra 2021 aftalt, at udledningen af kvælstof skal reduceres med 18.000 ton ud af den samlede årlige udledning på 55.000 ton.

Det skal ske senest i 2027.

