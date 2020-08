Heunicke vil sikre billige mundbind efter krav

Prisen på mundbind må ikke løbe løbsk, som det er set de seneste uger. Staten vil handle, siger minister.

Krav om mundbind og anbefalinger om brug af mundbind er blevet udvidet betydeligt de seneste dage, i takt med at der bliver indført nye tiltag for at inddæmme covid-19.

Et pludseligt krav om mundbind i offentlig transport i Aarhus førte i weekenden til mangelsituationer og stærkt stigende priser.

Regeringen arbejder ifølge siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) for at lægge en dæmper på pris og mangelsituationer.

- Det er rigtigt, at mundbindsmarkedet i Danmark har været præget af høje priser. Også markant højere priser, end hvad vi har set i vores nabolande som Sverige og Tyskland, siger ministeren på et pressemøde mandag eftermiddag.

I tilfældet med Aarhus valgte regeringen at lade apoteker og Matas-butikker få adgang til at købe fem millioner mundbind fra det nationale lager. Det sikrede forsyningen til byen.

- Den konkrete løsning i Aarhus er det, der har gjort, at prisen er nede på et par kroner per mundbind, siger Magnus Heunicke.

Det er vigtigt for regeringen at sikre billige mundbind. Det kan hurtigt blive dyrt at leve op til kravene, også fordi mundbindene indimellem skal skiftes.

Samtidig vil udgiften ramme de fattigste hårdest, da det oftest er de svageste i samfundet, der tager offentlig transport.

- Vi følger situationen nøje, både når det kommer til priser og leverancer. For det er åbenlyst, at krav om mundbind risikerer at have en social slagside, siger ministeren.

Det er muligt for sundhedsministeriet at indføre priskontrol med mundbind. Men det er ikke umiddelbart på trapperne, fortæller ministeren. Han ser hellere markedet løse problemet.

- Der er forskellige værktøjer, vi kan bringe i spil. Vi havde en situation med få og dyre mundbind i Aarhus. Så der blev lavet en konkret indsats fra myndighederne side.

- Målet er, at markedet skal i gang i Danmark, så vi kan få drevet prisen ned, og leverandørerne får skruet op, siger han.

Krav om mundbind i offentlig transport kan hurtigt blive relevant andre steder end i Østjylland. Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde søndag, at danskerne skulle indstille sig på, at det kunne komme.

Mandag siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm:

- Det er rigtigt, at vi har været på den tilbageholdende side, når det kommer til mundbind, sammenlignet med Sydeuropa og Storbritannien, der jo også har haft andre forløb.

- Men nu tager vi også det værktøj op af værktøjskassen.

/ritzau/