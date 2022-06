Heunicke vil undgå nye nedlukninger med coronavacciner

Hvis coronavirus på ny spreder sig i samfundet senere på året, vil regeringen gerne undgå nye nedlukninger og restriktioner.

Derfor er myndighederne i øjeblikket i gang med at lægge forskellige planer for, hvordan det skal håndteres.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag på et samråd.

- Vi ved ikke, hvad det er (der kommer, red.). Det kan være en omikron-lignende, en undervariant eller en helt ny variant.

- Så præcist hvad vi står med, skal vi have forskellige scenarier for, siger han.

For at undgå nye restriktioner vil vacciner mod coronavirus igen blive et vigtig redskab, som myndighederne vil tage i brug.

I alle scenarier vil det være den ældre del af befolkningen, som bliver vaccineret først, siger han.

I øjeblikket er Danmark fri for restriktioner såsom mundbind og afstandskrav.

Samtidig nedjusterede myndighederne for nylig risikoniveauet i forhold til corona til det lavest mulige niveau for første gang under coronaepidemien.

Men coronasmitten er ikke væk.

Således er der dagligt borgere i Danmark, som ifølge Statens Serum Institut (SSI) bliver konstateret smittede med coronavirus.

- Så selv om vi ved meget mere om den her sygdom, end vi vidste for to et halvt år siden, er der også ting, vi ikke ved, fordi den angriber os med nye varianter hele tiden, siger Magnus Heunicke.

Forventningen er, at coronasmitten vil stige. Alligevel afviser sundhedsministeren, at man bare kan begynde at vaccinere befolkningen med et tredje eller fjerde stik med det samme.

- Jeg har det også sådan, at når man ser den kurve begynde, har man bare lyst til at sætte speederen i bund. For vi vil gerne beskytte os selv og vores sårbare.

- Vi skal være helt sikre på, at det er det rigtige tidspunkt at gøre det på, siger han.

Efter planen skal de forskellige scenarier ligge klar inden sommerferien, og partierne skal med i drøftelserne.

Sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R) spørger på samrådet ministeren, hvornår han forestiller sig, at der skal være tid til at drøfte det, da der ikke er lang tid til. Men Magnus Heunicke holder fast i, at partierne vil blive indkaldt til møde snart.

