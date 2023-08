Hidtil uset fejl fjernede al kørestrøm fra metrotog mandag

Det var en hidtil uset fejl, som satte metrolinjerne 1 og 2 i København ud af drift mandag.

Det fortæller driftsdirektør i Metro Service, Lars Toft Krag.

- Det er et komplekst teknisk problem, som vi er nødt til at have nogle eksperter til at analysere på, før vi ved, nøjagtigt hvad årsagen var, siger han.

Det er Metro Service, der driver og vedligeholder metrolinjerne 1 og 2 samt begge linjer på Cityringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fejlen blev opdaget omkring klokken 9.10 mandag. Her stod det klart, at der ikke var kørestrøm på metrolinjerne 1 og 2, der kører mellem Vanløse og henholdsvis Vestamager og Københavns Lufthavn.

- Kørestrømmen forsvandt fra vores tog, og så får vi nogle alarmer på det. Det betyder, at al togtrafik stopper, og togene kører til nærmeste perron, siger Lars Toft Krag.

Der var tre tog, der ikke kunne nå ind på perronen. Enten fordi de ikke havde nok fart på, eller fordi der allerede holdt et tog på nærmeste perron.

- Dem var vi så ude og tømme manuelt. Men det foregik fuldstændig udramatisk, siger Lars Toft Krag.

Hen på eftermiddagen mandag kunne Metro Service meddele, at dele af togdriften var genoptaget.

Cityringen eller linje 4 mellem Hovedbanegården og Nordhavn var ikke berørt af den tekniske fejl.

Metrolinjerne 1 og 2 kører igen tirsdag. Togene på det sidste stykke mellem Vanløse og Frederiksberg kørte igen omkring klokken to natten til tirsdag, fortæller Lars Toft Krag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu skal en ekspert kigge kørelogs igennem for at finde frem til den fejl, som førte til kørestoppet.

Det vil tage omkring en til to uger, vurderer Lars Toft Krag.

Først når problemet er identificeret, kan Lars Toft Krag garantere, at det ikke vil ske igen.

De to første metrolinjer i København, linje 1 og 2, åbnede i etaper mellem 2002 og 2007. De dækker en strækning på 21 kilometer.

Cityringen åbnede i 2019, mens linje 4 mellem Hovedbanegården og Nordhavn åbnede året efter.

I 2024 bliver linje 4 udvidet, så den fremover kører mellem Sydhavn og Nordhavn.

/ritzau/