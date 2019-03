Hill's tilbagekalder skadelig hundemad - kan give nyresvigt

Hill's Pet Nutrition tilbagekalder vådfoder, efter at man har fundet forhøjet D-vitaminindhold i foderet.

Hundefoderproducenten Hill's Pet Nutrition tilbagekalder tirsdag vådfoder, da analyser har fundet forhøjede mængder D-vitamin i produkterne.

Ifølge Nikolas Kühn Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, er der slået alarm, efter flere hunde blev syge i Hill's hjemland, USA.

- Hill' har så selv lavet analyser i USA, som har vist forhøjet D-vitaminindhold. De er blevet fulgt op i Italien og Tyskland. De analyser har vist et indhold 10 til 20 gange mere end den tilladte mængde i hundefoder, siger han.

Dyrlæge Niels Filtenborg-Barnkob er medlem af Den Danske Dyrlægeforenings faggruppe Familiedyr. Han forklarer, at for meget D-vitamin skader hundens evne til at bearbejde kalk i kroppen.

- Det vil sige, at der bliver mobiliseret for meget, som kan give nyreproblemer, siger han og fortsætter.

- I værste fald kan det føre til nyresvigt, som i yderste konsekvens kan medføre døden.

Man bør derfor holde øje med sin hunds opførsel.

- Det der typisk sker, det er, at hunden kaster op men ikke spiser noget. De bliver trætte og går og hænger. Og så drikker og tisser de usædvanligt meget, siger Niels Filtenborg-Barnkob.

Har ens hund fået Hill's vådfoder og viser forgiftningssymptomer, opfordres hundeejeren derfor til at kontakte sin dyrlæge.

Niels Filtenborg-Barnkob understreger dog, at det er hans erfaring, at D-vitaminforgiftning sker relativt sjældent - især hvis ens hund har indtaget normal kost.

- Typisk kommer det i forbindelse med forgiftninger fra eksempelvis rottegift, eller hvis hunden har indtaget menneskemedicin, siger han.

Vådfoder fra Hill's Pet Nutrition bliver ifølge Fødevarestyrelsen solgt i dyreklinikker landet over.

De berørte produkter, som man bør holde øje med, er:

Hill's Prescription Diet Canine k/d 370 g.

Hill's Prescription Diet Canine i/d 360 g.

Hill's Prescription Diet Canine z/d 12 x 370 g.

Hill's Science Plan Canine Mature Adult Chicken 370 g.

/ritzau/