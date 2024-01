Historiker: Dronningen overdrager ansvaret til topforberedt kronprinspar

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary står godt rustet til rollen som Danmarks nye kongepar.

Det vurderer historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, Københavns Universitet.

- Parret kan dårligt være mere forberedt, fordi dronningen gradvist har givet dem mere plads og flere opgaver, i takt med at hun selv naturligt er blevet svagere.

Særligt kronprinsen har ifølge historikeren udviklet sig og virker parat til opgaven.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Han har haft et for alle at se meget tydeligt ubehag ved sin rolle som kronprins og ved sin rolle i offentligheden. Der er blevet talt om, at han ligesom kravlede langs væggene.

- Det er først inden for de senere år, han har fundet en lidt mere naturlig, afslappet holdning, så man kan mærke på ham, at han er tilpas i sin rolle, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Dronningen har tidligere ved flere lejligheder udtalt, at hun vil blive siddende, til hun dør.

Beslutningen om at gennemføre tronskiftet nu skyldes efter Sebastian Olden-Jørgensens vurdering et svigtende helbred.

- Mit bedste bud er, at dronningen hen over foråret og sommeren har mærket, at årene er begyndt at trykke.

- Mit gæt er, at hun har følt: Lige nu går det, men snart går det ikke mere. Og det vil hun ikke byde landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dronningen har inden sin overdragelse af regentansvaret til sin ældste søn løst et af de svære problemer for kongehuset, vurderer Olden-Jørgensen.

- Hun har fået genskabt freden i familien, efter at hun fratog prins Joachims børns deres prinse- og prinsessetitler.

- Det var jo en ubehagelig beslutning, som hun formentlig har truffet, så det ikke ville være noget, Frederik skulle gøre mod sin egen bror.

- Lige nu er et roligt øjeblik, hvor hun kan sige farvel i en styrkeposition. Det er meget professionelt, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Kronprinsen overtager tronen søndag 14. januar 2024. Efter et møde i Statsrådet vil statsminister Mette Frederiksen (S) proklamere tronskiftet på Christiansborg Slot.

/ritzau/