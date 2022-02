Historiker om nye afsløringer: Hvis man tror, at Danmark blot var godgørende, skal man tro om

Et nyt lag er lagt på historien om Mærsk datterselskab Disa, kendt som Riffelsyndikatet. På baggrund af dokumenter fra Rigsarkivet har Frihedsbrevet og Berlingske nemlig kunnet afsløre, at våbenfabrikken fortsatte produktionen efter Anden Verdenskrig, og at selskabet solgte tusindvis af våben til regimer i Columbia, Venezuela og Indonesien under den kolde krig. Ifølge arkivar på Rigsarkivet Steen Andersen understreger det, at Danmark var knap så passiv i efterkrigstiden.