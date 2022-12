Historiker om nytårstale: Vi vil huske den for konflikten

Dronningen var i sin nytårstale nødt til at kommentere den konflikt, som ramte hendes familie i efteråret. Her udtrykte prins Joachim sin utilfredshed med, at hans børn blev frataget deres prinse- og prinsessetitler.

Det mener historiker Michael Bregnsbo fra Syddansk Universitet.

Han er derfor ikke overrasket over, at emnet blev centralt i dronning Margrethes tale. Det var hendes beslutning, at prins Joachims børn fremover skal tituleres grever og komtesse.

- Hun var nødt til at adressere konflikten, fordi den har været usædvanligt direkte og åbenhjertig. Det er noget, som alle danskere kender til og har en mening om, siger Michael Bregnsbo.

Han mener samtidig, at hun er loyal over for sin familie, da hun i talen understregede, at der opstår uoverensstemmelser i alle familier.

- Det havde været mindre loyalt, hvis hun havde omtalt konflikten i forblommede og ukonkrete vendinger. Hun tager tyren ved hornene.

- Det er en konflikt, som formentlig alle danskere tænker på, når de ser dronningen, siger historikeren.

Det bliver da ifølge Michael Bregnsbo også selve konflikten internt i dronningens familie, som formentlig vil gøre, at man i eftertiden vil huske netop nytårstalen fra nytåret 2022/2023.

- Familiekonflikter i kongehuset er ikke noget, som tidligere er blevet nævnt i dronningens nytårstaler, siger Michael Bregnsbo.

Generelt hæfter han sig ved, at dronning Margrethe var meget konkret i sin tale. Ud over konflikten i kongefamilien brugte hun en stor del af talen på at tale om krigen i Ukraine og de flygtninge, der er kommet til Danmark.

- Andre år har talen været centreret om mere filosofiske emner. Hun har tidligere blandt andet opfordret til et opgør med perfekthedskulturen. For et par år siden opfordrede hun også danskerne til at "gøre noget unyttigt".

Historikeren bemærker, at dronningen anerkendte de unges bekymringer for klimaet, materialismen og generelt frås med ressourcerne.

- Det er særligt interessant, fordi hun tidligere har ytret tvivl om, hvorvidt klimaforandringerne er reelle, siger Michael Bregnsbo.

Det var dronningens 51. nytårstale, der som traditionen tro blev afholdt fra Christian IX's Palæ på Amalienborg.

