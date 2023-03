Historiker: Undskyldning er symbolsk handling med stor betydning

En officiel undskyldning for noget, der er foregået for mange årtier siden, er en symbolsk handling. Men den har alligevel en stor betydning.

Det mener Sarah Smed, der er historiker og museumsleder på Danmarks Forsorgsmuseum.

Hun har talt med flere tidligere anbragte i den danske særforsorg, som har været udsat for overgreb eller dehumaniserende behandling.

- Det betyder, at deres historier bliver anerkendt og taget alvorligt. En del af den skam og skyldfølelse, som de bærer med sig, kan blive lettet, fortæller Sarah Smed.

Regeringen har tirsdag meddelt, at den holder fast i beslutningen om at give en officiel undskyldning til tidligere anbragte i særforsorgen, der er blevet udsat for overgreb eller mangelfuld omsorg.

Sådan en undskyldning har ikke kun betydning for den enkelte, mener Sarah Smed. Det kan også få betydning for, hvad der fremover bliver accepteret på anbringelsesinstitutioner.

- Det skaber en fælles reference og en tydelighed om, hvad vi ikke accepterer i forhold til behandlingen af mennesker med handicap, siger hun.

Særforsorgen havde ansvar for borgere, som blev betegnet som åndssvage. I perioden fra 1933 til 1980 var omkring 27.500 personer anbragt.

Det kunne være personer med en intelligenskvotient under 75, døve, blinde, fysisk handicappede, talehæmmede eller epileptikere.

En del af de anbragte har været udsat for vold, overgreb og unødig brug af magt, men det eksakte tal kendes ikke.

Hvis en undskyldning skal sikre, at der ikke sker lignende overgreb i fremtiden, kræver det, at den bliver en del af den historiske bevidsthed, mener Sarah Smed.

- Det er ikke et punktum, for historien har det med at gentage sig.

- Om der skal gives fremtidige undskyldninger, kan jeg ikke svare på, men jeg er sikker på, at vi også fremover kommer til at skulle undersøge, hvor vi har fejlet, siger hun.

Der er endnu ikke fastlagt et tidspunkt for arrangementet, hvor der officielt vil blive sagt undskyld. Det ventes at ske inden for et par måneder.

Blandt de tidligere anbragte har flere allerede anlagt erstatningssager ved domstolene. Ingen af dem er afgjort endnu.

