Historikere om nytårstale: Dronningen stiller krav til indvandrere

I sin nytårstale skelnede dronning Margrethe mellem de velintegrerede indvandrere og dem, der ikke gør en indsats. Det viser en udvikling i holdningen til integration og flygtninge, siger historikere, som samtidig finder opmærksomheden på Aarhus interessant

”Så kommer vi med vores ’danske humor’ og små, dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder - det kan vi ikke være bekendt.”



Sådan sagde en dengang 44-årig dronning Margrethe i sin nytårstale i 1984 om danskernes forhold til flygtninge og indvandrere. Nytårstalen er i dag en af hendes mest kendte, og den var samtidig begyndelsen på en lang række taler, hvor indvandring og integration er blevet nævnt.

Læs også: Her er Dronningens nytårstale

Men hvor budskabet de første år var, at danskerne skulle tage pænt imod de fremmede, så ser man i højere grad, at Dronningen også forventer noget af dem, der kommer til landet. Som det lød i årets tale:



”Flygtningene må forstå, hvor de er kommet hen: Til et land, hvor ikke blot klimaet er et helt andet, men hvor livsformen og skikkene er andre og har en lang historie og dybe rødder.”



Netop Dronningens måde at omtale udlændingespørgsmålet på er ifølge historiker og