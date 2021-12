Historikere: Royalt tak til forskere kan ses som svirp til skeptikere

Den danske befolkning skylder en bestemt gruppe i samfundet en særlig tak, nemlig forskerne.

Det sagde dronning Margrethe fredag aften i sin nytårstale, hvor hun kædede udfordringerne med corona og klima sammen gennem en tak til videnskaben.

- Kundskab og indsigt har hjulpet os under coronaen og har vist os, at ny viden fører fremskridt med sig.

- Vi bliver mindet om, at vi skal møde det ukendte med nysgerrighed, videbegær og opfindsomhed – snarere end frygt, lød det.

Dronningens anerkendelse af forskerne kan ses som en forsigtig opsang til dem, der ikke anerkender corona.

Det vurderer Michael Bregnsbo, som er lektor i historie ved Syddansk Universitet.

- Det kan ses som et meget forsigtigt og indirekte udtryk, men der ligger jo i det, at videnskaben er nået langt i bekæmpelsen af corona, og at dem, der modsætter sig det, tager fejl.

- Så et diskret svirp kan man godt kalde det, vurderer han.

Samme vurdering kommer fra Sebastian Olden-Jørgensen, der er lektor ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet.

- Vil man være spidsfindig, kan man se et lille hip til vaccineskeptikerne - et lille hip.

- Et forsøg på at gøre opmærksom på, at vi kan og bør stole på videnskaben, også i den her tid, siger han.

Overordnet var talen, som begge lektorer havde forventet.

Michael Bregnsbo konstaterer, at der ikke var et centralt og gennemgående tema, mens Sebastian Olden-Jørgensen kalder talen "passende og fin", men også "konventionel og en smule tandløs".

- Men det lyder, som om der skal være tænder. Det må også godt være som en god familiejul: meget genkendelig og hyggelig alligevel, siger han.

Dronningen kom desuden omkring en række sportsbegivenheder som EM i fodbold, OL i Tokyo og Tour de France, som i 2022 begynder i Danmark.

Michael Bregnsbo forklarer, at nytårstalen skal samle nationen, ligesom sportsbegivenheder også gør.

- Det er måske også, fordi der har været nedlukning og ikke mange andre store ting i 2021.

- Så der er god grund til at nævne sport, fordi det har været både samlende og positive begivenheder, som også har markeret Danmark ude i verden, siger han.

Samme pointe har Sebastian Olden-Jørgensen, som samtidig vurderer, at det kan være en måde at prioritere kronprins Frederiks interesser.

Også det tyske mindretal i Danmark fik, hvad der ifølge Sebastian Olden-Jørgensen er den første hilsen i en nytårstale.

Og så lagde han især mærke til slutningen, hvor dronningen udtrykte sin kærlighed til sin familie og sit fædreland.

- Det afleverede hun på et meget fin og ægte måde. Nogle gange kan hun være lidt stiv, men her fik hun det afleveret på en meget fin måde.

/ritzau/