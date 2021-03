Historisk dårlig landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp: Danskerne vil gerne støtte, men digital indsamling er mindre effektiv

For andet år i træk giver digital landsindsamling i Folkekirkens Nødhjælp et historisk lavt resultat, og det er katastrofalt for verdens fattigste, lyder det fra organisationen. Ifølge generalsekretær er resultatet ikke udtryk for en manglende vilje blandt danskerne til at støtte, men derimod at det er svært at få budskabet ud til dem lige nu