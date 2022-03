Historisk få penge fra dankort-nethandel bliver misbrugt

Der bliver handlet mere og mere på nettet. Alligevel bliver stadig færre penge misbrugt i forbindelse med køb med dankort.

Det viser nye tal fra Nets.

I anden halvdel af 2021 blev der misbrugt markant færre penge på nettet fra dankort end samme periode året før.

Beløbet er mere end halveret ifølge Nets' seneste tal.

Tallet er faldet fra 4,4 millioner i anden halvdel af 2020 til 2,05 millioner i samme periode sidste år.

Den udvikling glæder direktør for dankort i Nets Jeppe Juul-Andersen.

- Vi kan glædeligvis se, at det ekstremt lave misbrug, der er på dankort, har vi samlet set fastholdt. I 2021 havde vi procentvis et lidt mindre misbrug end i 2020, og det er vi super glade og stolte over, siger han.

Når man tæller misbrug af mistede kort og misbrug på nettet sammen, blev der samlet misbrugt for godt 17,7 millioner kroner på dankort sidste år.

I 2020 lå det tal på 17,8 millioner, og i 2019 på 30,8 millioner kroner, ifølge Nets' opgørelser.

Nets har tidligere peget på coronapandemien som en medvirkende faktor til faldet i misbrug.

En af grundene til, at der er et forholdsvis lille fald fra 2020 til 2021 kan være, at der i anden halvdel af 2021 skete en stigning i misbrug af franarrede og mistede dankort.

Der blev misbrugt stjålne eller tabte dankort for godt 7,6 millioner kroner i anden halvdel af 2021 imod 4,4 millioner i anden halvdel af 2020.

- Vi kan desværre se lidt flere sager, hvor man som forbruger er i den uheldige situation, at man får stjålet eller franarret sit dankort og sin kode. Det er ikke mange, men vi ser desværre, at det sker, siger Jeppe Juul-Andersen.

Han peger på genåbningen af samfundet i anden halvdel af 2021 som en af grundene til, at der er dukket flere af den slags sager op.

- Vi og bankerne har kørt en målrettet oplysningskampagne for at minde danskerne om de gode kortvaner. Vi kan heldigvis se, at det tynder ud igen i starten af 2022, men det var det, som drev det op igen, siger han.

Han fremhæver, at det vigtigste man kan gøre, er at passe på sine ting og ikke udlevere kort og koder til andre. Danskerne er gode til at passe på, mener han.

Jeppe Juul-Andersen forventer ikke flere store fald i misbrug af dankort.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fastholde det her historisk lave niveau. Men jeg er også nødt til at sige, at jeg tror også, at vi vil se en let stigende tendens, når alt vender fuldstændig tilbage til normalen, siger han.

Tallene fra Nets dækker alene over misbrug af dankort, og ikke over andre typer af betalingskort.

/ritzau/