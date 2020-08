Hjælp til unges indkøb og madlavning

* Et projekt indledes mandag den 24. august for at hjælpe unge, der er flyttet hjemmefra, med at mindske madspild og få gode madvaner.

* Kurset, der hedder "Mindre madspild blandt unge", vil både fokusere på at undersøge de unges mad- og forbrugsvaner og hjælpe dem til at tilpasse sig et liv, så de undgår madspild.

* Projektet skydes i gang med en madspilds-maddyst mandag i Odense med et dommerpanel bestående af blandt andre fødevareminister Mogens Jensen (S).

* Salling Group har bidraget til projektet med 2,2 millioner kroner, og det løber frem til slutningen af 2021.

/ritzau/