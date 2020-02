Hjælpelinje for spilafhængighed bliver kimet ned af mænd

Spillemyndighedens hjælpelinje har været i gang i et år. Mange beretter om spildebut, før de er fyldt 18 år.

Langt størstedelen af opkaldene til Spillemyndighedens hjælpelinje StopSpillet kommer fra mænd, og en stor del af spillerne havde deres spildebut, inden de var fyldt 25 år.

Hjælpelinjen har nu været i gang i et år, og ud af de i alt 722 opkald stod mænd for 87 procent af dem.

Det viser en pressemeddelelse fra Spillemyndigheden.

De fleste af opkaldene kommer fra spillerne selv, der enten erkende et spilproblem eller er i tvivl.

Når man ringer ind, bliver spilleren også spurgt om, hvilken alder de begyndte at spille i. Her ligger langt de fleste i den unge aldersgruppe altså under 25 år.

Ud af 326 spillere har 274 af dem haft deres debut, før de fyldte 25 år. En stor del af dem er helt unge mænd under 18 år.

De, der har ringet ind til den uvildige hjælpelinje, har samtidig størst problemer med onlinespil.

Det er ikke kun spillere, der har ringet ind. Ud af de 722 opkald stod pårørende for knap 40 procent af opkaldene.

/ritzau/