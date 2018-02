Hjælpeorganisation: Trist at skære i ulandsbistanden nu

Der er mere behov for nødhjælp nu end nogensinde før, siger Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær.

Det er et skridt i den forkerte retning, når regeringen og Socialdemokratiet ikke mener, at Danmark bør give mere end 0,7 procent af bruttonationalindkomsten i ulandsbistand.

Det mener Tim Whyte, der er generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke.

- Kriserne rundtomkring i verden er større nu. Verden har siden Anden Verdenskrig ikke haft flere flygtninge, end vi har lige nu.

- Det skyldes ikke bare krige, men også klimaforandringer, og derfor virker det som et helt forkert tidspunkt at gå tilbage på en stolt tradition, siger han.

Han undrer sig særligt over, at Socialdemokratiet har sænket sine mål for ulandsbistanden.

I Poul Nyrup Rasmussens regeringstid lå det samlede bidrag til udviklingslande på 1,5 procent, og under Thorning-regeringen var målet én procent.

- Socialdemokraterne har i årtier været fortalere for et stærkt, internationalt samarbejde og for at hjælpe verdens fattigste.

- Det er heller ikke lang tid siden, at partiet kaldte det "brutalt", at regeringen ville skære yderligere i bistanden, siger Tim Whyte.

Han hæfter sig også ved, at tidligere regeringer har kunnet se en værdi i at hjælpe nødlidende lande på fode igen og på den måde være med til at standse konflikter og katastrofer.

- Det har været en politisk kalkule fra et relativt lille land.

- Vi har en interesse i et bredt internationalt samarbejde, der er fredsskabende og er med til at positionere Danmark i verdenssamfundet, siger han.

De seneste tal for udviklingsbistanden er fra 2016, og her gav Danmark et beløb svarende til 0,75 procent af bruttonationalindkomsten.

/ritzau/