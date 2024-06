Sprækker i tilliden: Hjælpeorganisationer bruger billeder skabt af kunstig intelligens i markedsføring

Godmorgen og velkommen til dagens morgensamling.

I morgen fejrer vi Grundlovens jubilæum og dertil folkekirkens fødselsdag.

Det er 175 år siden, at den evangelisk-lutherske kirke blev indskrevet i forfatningen. Den var ikke længere statskirke eller Kongens kirke, men netop folkets kirke, som blev understøttet af staten og også stadig bundet til denne.

I dag er der stor opbakning til folkekirken, men det vil ændre sig, siger ekspert og bogaktuel, Niels Valdemar Vinding, som vurderer at dette jubilæum kan være det sidste, folkekirken kan fejre som majoritetskirke.

Han mener ikke, der er antræk til adskillelse af kirke og stat i nær fremtid. Og dog. Det kan du læse mere om i dagens Kristeligt Dagblad .

Hjælpeorganisationen bruger falske billeder

Måske har du i avisen eller på nettet stødt på annoncer og kampagner, der præsenterer billeder, som kan vække stærke følelser. “Hvorfor var der ingen, som fik øje på Aya?”, skriver Børns Vilkår i en annonce suppleret af en lille pige, som ser trist ud, for at sætte fokus på vold mod børn i hjemmet.

Men Aya eksisterer ikke. Billedet er i stedet skabt af kunstig intelligens.

Det er et etisk dilemma, som nu får flere eksperter og formanden for Pressefotografforbundet til at råbe vagt i gevær. AI-generede billeder i markedsføring kan risikere at slå sprækker i danskernes tillid til den information, de præsenteres for. Det skriver <u>Jyllands-Posten</u>.

Børns Vilkår, Amnesty International og Psykiatrifonden bruger alle billeder skabt af kunstig intelligens i deres markedsføring.

Menighedsrådsformand var “tordnende inhabil”

I Vindum Brandstrup Sogn i Midtjylland hyrede menighedsrådet formandens søn til at planlægge et utraditionelt orienteringsmøde, som skulle tiltrække nye og yngre potentielle medlemmer. Men det var i strid med forvaltningsloven, fortæller flere eksperter nu til Kristeligt Dagblad .

Ifølge retsteolog Kristine Garde var formanden “tordnende inhabil”, da hun bragte sin søns PR-bureau i spil, hvilket der ikke blev taget højde for, da menighedsrådet valgte PR-bureaet til at organisere mødet.

Sønnens PR-bureau havde arrangeret et stand up comedy-show med en kristen komiker. Der var husstandsomdelt 2000 billetter, sørget for gratis pølser til de første 50 gæster, trykt plakater og købt annoncer på Facebook.

Ensom? Ring til ældretelefonen

Hvis et barn har ondt i livet, har de siden 1987 anonymt kunnet ringe til Børnetelefonen, hvis man havde brug for en at tale med. Det initiativ har Ældre Sagen ladet sig inspireret af.

Derfor er der nu oprettet en lignende samtalelinje under navnet Ældretelefonen, skriver <u>DR</u>.

Idéen er, at man kan ringe ind og tale med en frivillig, hvis man er ensom eller står i en situation, hvor man af forskellige årsager ikke kan tale med ens nærmeste om de ting, der fylder.

Ældretelefonen kan kontaktes på 32 210 210 mandag-fredag, klokken 9-15.