Hjælpepakke med kriseløn er forlænget

* Samtlige partier i Folketinget blev lørdag enige om en aftale, der forlænger og udvider de eksisterende hjælpepakker under coronakrisen.

* Trepartsaftalen om lønkompensation mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter blev forlænget med en måned frem til 8. juli.

* Ordningen gælder for private virksomheder, der står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

* Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

* Statens bidrag til lønnen er op til 30.000 kroner per måned per medarbejder.

