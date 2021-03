Hjælpepakke på 15 millioner skal hjælpe ældre mod ensomhed

Folketinget sætter tocifret millionbeløb af, som blandt andet Ældre Sagen og Alzheimerforeningen skal bruge.

Organisationer som Ældre Sagen og Alzheimerforeningen skal have bedre muligheder for at lave meningsfyldte aktiviteter for ældre, der er ekstra udsatte under coronakrisen.

Derfor har alle Folketingets partier indgået en aftale om en hjælpepakke på 15 millioner kroner, som er rettet mod den nuværende situation, hvor samfundet er ved at genåbne.

- Som samfundet åbner op, er det tid til at sætte gang i de mange gode fællesskaber for ældre, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

- Det glæder mig, at vi nu har afsat midler til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel, samt til at hjælpe de ældre tilbage til en mere normal hverdag.

- Derfor giver vi midlerne til de organisationer, som hele vejen gennem krisen har gjort en stor indsats for at modvirke isolation og ensomhed blandt de ældre, så de kan fortsætte og udbygge deres gode indsatser, siger hun.

Konkret bliver der sat 12,5 millioner kroner af, som skal fordeles ligeligt mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer.

Derudover får Alzheimerforeningen 2,5 millioner kroner, som foreningen skal bruge til at styrke den rådgivning, som den tilbyder svækkede ældre og deres pårørende.

Mange ældre, som bor hjemme, har været isolerede under coronakrisen. Det skyldes risikoen for at blive smittet med covid-19.

Ældre, der bor på plejehjem, har på grund af besøgsrestriktioner og forsamlingsforbud oplevet, at deres dagligdag er blevet begrænset.

De 15 millioner kroner skal blandt andet bruges til at lave sociale arrangementer, aktiviteter med fokus på bevægelse og andre former for socialt samvær, herunder besøgsvenner.

Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, peger på, at tiden med corona har ført til store udfordringer for mange ældre.

- Ensomheden gnaver, og der skal handling til for at få lyset tilbage i øjnene på vores ældre.

- Prioriteringerne her er et lille, men vigtigt bidrag til, at foreningerne kan give ældre et skub ud af ensomheden, siger hun.

Ældreordfører Pernille Skipper (EL) mener, at mange ældre er "ekstremt hårdt ramt på sjælen".

- Ensomheden er sønderknusende, siger hun.

Ældreordfører Karina Adsbøl (DF) hilser også hjælpepakken velkommen, men siger samtidig, at "DF efterlyser dog, at der bliver lavet en langsigtet plan på ældreområdet".

/ritzau/