Hjælpepakke til 170 milliarder på vej til virksomheder

Regeringen fremsætter hjælpepakke, der kan afhjælpe problemer med virksomheders likviditet, erfarer Ritzau.

Regeringen vil fredag morgen på et pressemøde præsentere et udspil til en ny hjælpepakke til en værdi på 170 milliarder kroner til danske virksomheder, der er ramt af coronakrisen.

Det erfarer Ritzau.

Det vil blandt andet dreje sig om lån til A-skat og udskydning af moms- og skattebetalinger.

Skattelåneordningen vil blive udvidet, så virksomheder kan låne til betaling af A-skat i januar, februar og marts. Både januar og marts er måneder, hvor der skal dobbeltbetales grundet en udskudt måned sidste år.

Den ordinære frist for A-skat og AM-bidrag foreslås udskudt, så en dobbeltbetalingsmåned i maj bliver flyttet til efteråret.

Samtidig er planen at oprette en momslåneordning for små og mellemstore virksomheder. Det betyder, at virksomheder, der lige nu kan se frem til at betale dobbeltmoms 1. marts, får adgang til et lån, så betalingen udskydes.

Hos Dansk Industri glæder man sig over udsigterne til en ny hjælpepakke, der kan løse virksomhedernes udfordringer med likviditeten.

- Vi har gjort det klart for regeringen, at mange virksomheders likviditet er presset, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri.

- Derfor er det en kæmpe håndsrækning til en lang række virksomheder, der nu kan låne til de skattebetalinger, der truer lige om lidt. Ligesom det er vigtigt, at de kan skyde dobbeltbetalinger til efteråret

- Når vi spørger vores medlemmer, er hver 10. af dem i høj grad udfordret på likviditeten. Mange frygter regulært for konkurs og kæmper en benhård kamp for at overleve krisen.

Likviditetspakken vil blive fremlagt klokken 9 fredag af skatteminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde.

Her deltager Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, og Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal, også.

/ritzau/