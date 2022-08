Hjemløse tager ja-hatten på efter aftale - og vil se handling

Med en mere konkret ramme ser hjemløseorganisation nu god mulighed for, at flere anvises til bolig.

En aftale mellem regeringen og KL, der skal hjælpe flere ud af hjemløshed, er et godt skridt i den rigtige retning.

Det mener Ask Svejstrup, sekretariatsleder for Sand - de hjemløses landsorganisation.

Aftalen sætter et mål om, at der i 2025 er anvist mindst 2000 hjemløse borgere til eksisterende almene familieboliger med en nuværende husleje på under 3500 kroner.

- Ved at specificere målsætningen og sætte en tidshorisont på er jeg sikker på, at det får kommunerne til at handle hurtigere, end de ellers ville – og det har vi brug for, siger Ask Svejstrup.

I 2019 var knap 6500 mennesker i Danmark hjemløse. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Sidste år blev den socialdemokratiske regering og SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti samt Kristendemokraterne enige om at fokusere på hjemløshed i Fonden for blandede byer.

I den er 900 millioner kroner sat af til et engangstilskud til nybyggeri af 2250 særligt billige almene boliger.

Derudover afsatte man 150 millioner kroner til midlertidig nedsættelse af huslejen til 3500 kroner i 1800 eksisterende almene boliger.

Ask Svejstrup mener, at kommunerne tidligere har været noget nølende med at bruge retten til at anvise boliger. Men han ser aftalen som et godt tegn fra KL, der er kendt som Kommunernes Landsforening.

- Nu er det ikke, fordi hjemløse altid har den største tillid til kommunerne og til myndighederne, så der vil altid være den der frygt: "Ja, ja, det her er en aftale, men lad os nu se".

- Men jeg synes nu egentlig, at der har været en bred politisk vilje og et fokus her de sidste par år til at anvise boliger til især unge hjemløse. Så lad os tage ja-hatten på, siger han.

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriet har kommunerne anvisningsret til cirka 500.000 almene familieboliger.

Omkring 40.000 af dem har en husleje på under 3500 kroner om måneden. I 2020 anviste kommunerne knap 12 procent af de ledige almene boliger med en lav husleje.

De hjemløses landsorganisation hedder Sand, fordi navnet oprindeligt stod for Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark.

