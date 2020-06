Hjemløshed rammer hver tiende anbragt ung i ungdomsårene

Der skal mere fokus på overgangen fra anbringelse til voksenliv, mener direktøren for Hjem til Alle.

En ud af ti tidligere anbragte unge kommer ud i hjemløshed, når de er mellem 18 og 24 år. For ikkeanbragte unge er det kun en halv procent.

Det viser en ny rapport fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Lars Benjaminsen er seniorforsker ved Vive og en af dem, som står bag rapporten.

Ifølge ham tyder resultaterne på, at der er behov for en mere intensiv støtteindsats til de mest udsatte af de tidligere anbragte unge, når de overgår til voksensystemet.

- Det er typisk de anbragte unge, som har en betydelig grad af udsathed, der er i højere risiko for at komme ud i hjemløshed sammenlignet med de ni ud af ti, der ikke gør, siger han.

24-årige Thomas de Oliveira var i barndommen anbragt fem gange og har også prøvet at være hjemløs.

Fra han var 15 til 18 år, boede han på en institution i Hjørring i Nordjylland, hvor han udviklede et massivt misbrug af stoffer og alkohol.

Da han som næsten 19-årig flyttede til København, fortsatte det, og efter en alvorlig bilulykke, hvor han var påvirket under kørslen og var tæt på at dø, ramte hjemløsheden ham.

I to til tre måneder sov han rundt på sofaer hos venner og bekendte.

- Jeg havde det ikke særlig godt, og samtidig var jeg i en tåge af hash, siger han.

Dog blev ulykken også et vendepunkt for ham.

- Jeg havde brug for det der wakeupcall, da jeg kunne mærke, at det kunne have været forbi. Jeg stoppede ikke med at ryge med det samme, men det var det, der satte gang i hele flowet, siger Thomas de Oliveira.

I dag har han det godt og er ude af sit misbrug. Sidste år udgav han bogen "Når Alle Masker Falder", hvor han beskriver sin opvækst fra den svære barndom til i dag, hvor han er blevet mønsterbryder.

Efter de anbragte unge fylder 18, kan de blive tilbudt et såkaldt efterværn, som er en form for støtteindsats eksempelvis i form af en kontaktperson.

Hos organisationen Hjem til Alle, som bekæmper hjemløshed blandt unge, mener direktør Vibe Klarup, at politikerne netop skal have fokus på efterværnet og overgangen fra anbringelse til "eget voksenliv".

- De anbragte står på egne ben fra day one, efter de er fyldt 18, og følges så af et efterværn, som åbenbart ikke har den kvalitet eller karakter, som gør, at de unge kommer godt igennem overgangen i egen bolig og bliver der, siger hun.

