Hjemmefødsler bliver stadig mere populære

Det er blevet mere populært at vælge stuegulvet, når kvinder skal vælge, hvor de vil føde deres børn.

Fødende vælger i stadig stigende grad at gå uden om sygehusene, når de bringer deres børn til verden.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at stigningen i antallet af hjemme- og klinikfødsler fortsatte i 2017, hvor samlet 3,3 procent af fødslerne foregik i hjemmet eller på fødeklinik - svarende til 2000 kvinder.

I 2012 var det tal på 771, svarende til 1,3 procent af alle fødsler, og der er dermed tale om mere end en fordobling på fem år.

Flere fødsler uden for sygehusene har været en tendens i flere år. Det fik sidste år fødselslægerne til at advare om udviklingen på området.

De var bekymrede over tal fra regionerne, der viste, at der i fra 12 og helt op til 46 procent af tilfældene af hjemmefødsler sker overflytning til hospitalerne.

Formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, har dog slået fast, at det i hendes øjne er sikkert for fødende at vælge en hjemmefødsel.

Foruden de mange hjemmefødsler blev der generelt født mange børn i 2017.

61.235 fødsler blev det til i 2017, der godt nok ligger omkring 400 fødsler under tallet fra 2016, men som er langt højere end i 2013, hvor tallet var 55.687.

Fødselstallet for 2016 og 2017 er dog forsat en del under niveauet fra slutningen af 90'erne, hvor det lå oppe omkring 66.000.

