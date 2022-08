Hjemmelavet skilt er sat op på Simon Spies Plads

Det er under en uge siden, at nogen fjernede navneskiltet fra Simon Spies Plads i Helsingør.

Men nu er der igen navneskilt på pladsen i Helsingør. Men det er ikke kommunen, der har sat navneskilt op.

Det oplyser Helsingør Kommune til Helsingør Dagblad.

Skiltet er sat op natten til lørdag af ukendte personer og er skruet ind i muren på pladsen.

Det er uvist, hvem der har sat det op.

Billeder i Helsingør Dagblad viser, at det nye skilt tilsyneladende er sat op samme sted, som det tidligere skilt sad.

Under skiltet er der blandt andet skrevet "sadist" og "svin".

Simon Spies, som startede rejsefirmaet Spies Rejser, er født i Helsingør. Derfor har pladsen i Helsingør været opkaldt efter ham siden 1993.

Pladsen har været omdiskuteret, efter at DR sendte en dokumentar om Simon Spies.

I dokumentaren fortæller tidligere ansatte under Simon Spies i 60'erne og 70'erne, hvordan Spies betalte dem for sex og for at få lov at udøve voldshandlinger mod dem, mens de var helt unge.

Oven på dokumentaren vil Helsingør Kommune diskutere med borgerne og byrådet, om pladsen skal have et nyt navn.

Men mandag sagde borgmester Benedikte Kiær (K), at pladsen ikke ville være opkaldt efter Simon Spies, hvis den skulle navngives i dag.

/ritzau/