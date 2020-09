Hjemmeside med coronasvar er nede frem til klokken 23

It-folk er i gang med en planlagt opdatering af hjemmesiden sundhed.dk, hvor man kan se svar på coronatest.

Det er tirsdag aften ikke muligt at logge ind på hjemmesiden sundhed.dk, hvor man blandt andet kan få svar på sine test for coronavirus.

Det skyldes en planlagt opdatering af hjemmesiden, fremgår det af sundhed.dk.

Hjemmesiden vil være nede mellem klokken 17 og 23 tirsdag aften.

Appen MinSundhed virker dog fortsat. Her kan man også få svar på coronatest.

Sundhed.dk er den samlede indgang til det digitale sundhedsvæsen. Her samles al information og kommunikation til borgere fra sundhedsvæsenet.

På Facebook beklager sundhed.dk, at hjemmesiden ikke er tilgængelig tirsdag aften.

Men til gengæld vil opdateringen skabe "en række forbedringer" på sundhed.dk.

- Med opdateringen får du blandt andet mulighed for at se og downloade et covid-19-pas på vegne af en pårørende, hvis du har en fuldmagt fra dem, skriver sundhed.dk på Facebook.

Sundhed.dk var desuden også nede fra fredag morgen i sidste uge og frem til natten til lørdag. Det skyldtes en fejl hos hostingleverandøren.

Sundhed.dk henviser tirsdag også til onlinetjenesten Medicinkortet, hvor man som borger kan få overblik over sin aktuelle medicin, afsluttede behandlinger og recepter to år tilbage.

Her kan sundhedsfaglige også få adgang til oplysninger om borgernes medicin.

/ritzau/