Hjemmeside og app med coronasvar slingrer ind i det nye år

På årets første aften var appen MinSundhed og sundhed.dk nede og oppe igen ad flere omgange. Nu er hjemmesiden og appen atter oppe at køre igen, lyder det.

- Der kan igen logges på sundhed.dk og MinSundhed App, skriver Sundhed.dk omkring klokken 23.30 i en pressemeddelelse.

Omkring klokken 22.30 sendte Sundhed.dk en pressemeddelelse ud om, at der var it-nedbrud, og at it-folk arbejdede på højtryk for at få siderne stabiliseret igen:

- Vi kan desværre ikke give nogen tidshorisont for, hvornår det igen bliver muligt at logge på sundhed.dk og MinSundhed igen.

Sundhed.dk oplyste om problemet første gang lørdag aften kort efter klokken 18.

På sundhed.dk og appen MinSundhed kan man se sine coronasvar og finde andre personlige sundhedsoplysninger.

Coronapas-appen er ikke ramt af lørdagens nedbrud. Dermed var det stadig muligt at dokumentere, om man er vaccineret, testet eller tidligere smittet, hvilket kan være et krav ved for eksempel restaurantbesøg eller rejser.

Fra natten til fredag og frem til fredag formiddag var der ligeledes problemer med sundhed.dk og MinSundhed.

Da var det et nedbrud i et centralt vaccinationsregister, som gav problemer med det digitale coronapas, og også coronapas-appen var ramt.

/ritzau/