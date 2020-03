Hjemmetest skal give overblik over coronasmittede danskere

Afdelingschef anslår, at der er mellem 9.000 og 90.000 coronasmittede danskere. Nyt system skal give overblik.

Statens Serum Institut vil have et bedre overblik over antallet af coronasmittede danskere og arbejder på et nyt system, der involverer hjemmetest.

Det skriver fagbladet Ingeniøren.

- Udbredelsen i samfundet er selvfølgelig interessant, og der er vi ved at sætte systemer op, som vi har med vores influenzaovervågningssystem, hvor nogle praktiserende læger - de såkaldte sentinellæger - tager prøver fra patienter, som møder med influenzalignende symptomer, så vi ved, hvad der cirkulerer, siger afdelingschef Tyra Grove Krause til bladet.

Der er aktuelt 914 smittede personer i Danmark. Men tallet siger ikke noget om, hvor mange der reelt er syge af coronavirus, da man kun tester de alvorligt syge.

Der er omkring 120 praktiserende læger, der deltager i den såkaldte sentinelovervågning.

De vil få mulighed for at teste 5-10 patienter hver uge per læge.

Det er planen, at det skal ske, ved at borgerne tester sig selv.

- Så vi er ved at prøve at sætte systemer op, som er baseret på hjemmetest. Så får en læge i sentinelprogrammet en patient i røret, som de vurderer har luftvejsinfektion, men ikke er syg nok til at komme på sygehuset, kan en pårørende gå ned og hente et testkit hos lægen, siger Tyra Grove Krause.

Ud fra disse stikprøver i befolkningen kan myndighederne få en indikation af, hvor mange som sidder derhjemme og er smittede.

I takt med at coronavirusset har vundet fodfæste blandt danskerne, har myndighederne skiftet strategi.

Nu tester man kun de alvorligt syge for coronavirus, mens folk med milde symptomer opfordres til at blive hjemme under dynen.

Alligevel er det interessant at få et fingerpeg om antallet af smittede, lyder det fra afdelingschefen.

- I og med at der er iværksat alle de her tiltag vil vi jo gerne følge det i befolkningen, siger Tyra Grove Krause.

Hun anslår, at der for tiden er mellem 9000 og 90.000 smittede danskere lige nu.

Tyra Grove Krause vurderer, at systemet kan komme i gang hurtigt, sandsynligvis i næste uge.

/ritzau/