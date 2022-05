Hjemmeteststudie skal hjælpe med at forudsige ny coronabølge

Statens Serum Institut (SSI) og Danske Regioner igangsætter et nyt forsøgsstudie, der måske kan hjælpe med at forudsige en ny coronabølge.

Det siger direktør i SSI Henrik Ullum.

- Lige nu står vi i en bølgedal i en covid-19-pandemi og spekulerer på, hvad der kommer til at ske i efteråret, siger Henrik Ullum.

- Hvis der kommer en ny bølge på et tidspunkt, vil vi gerne opdage den hurtigst muligt, og vide hvilke varianter der er tale om.

Ifølge SSI er det blevet sværere at holde overblik over omfanget af smitte med covid-19, eftersom langt færre bliver testet nu end før.

I tilfælde af en ny bølge er der forskellige redskaber, SSI kan gøre brug af. For eksempel revaccination af risikogrupper siger Henrik Ullum.

Og her er det en fordel at vide, hvornår bølgen kommer, så man kan vaccinere på forkant.

Ud over at man kan vaccinere risikogrupper, inden bølgen topper, er der også en logistisk fordel, da det tager lang tid at vaccinere mange mennesker, forklarer Henrik Ullum.

10.000 tilfældigt udvalgte bloddonorer og deres husstandsmedlemmer er inviteret til at deltage i "PCR Hjemmetest Studie".

Deltagerne får tilsendt testkit og skal pode sig selv en gang om ugen i fire uger.

Prøven skal registreres i TestCenter Danmarks Webapp og derefter sendes med posten til Statens Serum Institut.

Det er første gang, at man benytter hjemmebaserede PCR-test som en del af overvågningen af covid-19 i Danmark.

Et andet håb ved studiet er, at det skal give SSI indsigt i, hvor let eller svært brugerne synes, det er at pode sig selv.

- Bliver der massive tilbagemeldinger om, at det er rigtig svært at få til at virke, er det jo ikke en god måde at overvåge epidemien på, siger Henrik Ullum.

Hvis studiet viser sig at være en succes, kan det på sigt bidrage til overvågning af andre luftvejsvira.

- Vi forventer, at der kunne komme en stor influenzapandemi. Det gør der regelmæssigt.

- En podning vil også kunne bruges ved influenza og andre luftvejsinfektioner.

/ritzau/