Hjemmeværnet skal holde nysgerrige væk fra jordskred i Randers

Hjemmeværnet er blevet indsat for at holde nysgerrige folk på sikker afstand af et jordskred med potentielt forurenet jord i Randers Kommune.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi René Ludvig natten til torsdag.

I øjeblikket arbejder Randers Kommune i døgndrift på, at den potentielt forurenede jord ikke skal ende i Alling Å, som ligger i nærheden, fortæller vagtchefen.

- Det kan gå begge veje. Kommunen forsøger at lede åen væk, og samtidig forsøger man at holde på jorden, som bevæger sig tættere og tættere på åen, siger han.

Det indebærer, at der kører store maskiner rundt, som nysgerrige borgere ikke skal komme for tæt på.

Hjemmeværnets opgave består i bevogtning.

Tirsdag kom det frem at virksomheden Nordic Waste, som blandt andet håndterer forurenet jord, med et minuts varsel ville stoppe arbejdet med at forhindre et jordskred i at ramme Alling Å.

Det skrev TV 2 Østjylland.

Jordskreddet var på vej ud over Nordic Wastes arealer og havde kurs mod åen, lød det fra Jens Heslop, direktør for Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune, på et hasteindkaldt pressemøde.

Randers Kommune er derfor i gang med en kamp mod tiden. Kommunen forsøger med cirka 300 meters rørlægning at lede åen uden om jordskreddet, skriver TV 2 Østjylland.

På Nordic Wastes hjemmeside står, at jordskreddet ramte i weekenden 9. og 10. december. Jordskreddet er forårsaget af de seneste måneders voldsommer regnmængder, lyder det.

- Som følge af jordskreddet og det omfattende arbejde er det indtil videre ikke muligt at modtage fraktioner på pladsen, og vi forventer tidligst at kunne modtage fraktioner efter nytår, skriver Nordic Waste.

Torsdag aften arbejder 50 mand, to store tankvogne og en række gravemaskiner på stedet. Det siger Magnus Vilstrup Andersen, sektionsleder for Vej og trafik i Randers Kommune, til TV 2 Østjylland.

Lørdag oplyste virksomheden til Ritzau, at dens lergrav, hvor jordskreddet finder sted, består af ren eller lettere forurenet jord.

