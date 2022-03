På Bornholm får Hjemmeværnet rekordmange ansøgninger. Der er et udtalt ønske om at handle, siger øens hjemmeværnschef Ulrik Skytte, der mærker bornholmernes frygt for krig

Hjemmeværnschef om flere ansøgninger: Folk vil mere end at lægge et ukrainsk flag på Facebook

Interessen for at blive en del af Hjemmeværnet stiger i kølvandet på krigen i Ukraine. Danskernes lyst til at iklæde sig den camouflagefarvede dragt mærker de også Bornholm, fortæller Ulrik Skytte, der er chef for Det Bornholmske Hjemmeværn. Den seneste uge har man modtaget 20 ansøgninger​, og det er rekord, da man sædvanligvis kun modtager 40-50 ansøgninger på et helt år.