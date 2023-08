Hjemrejser kan medføre tæt trafik på landets motorveje

I de næste par uger vil mange danskere pakke sammen og køre hjem fra deres sommerferier. Derfor kan man forvente, at trafikken vil ophobe sig på motorvejene.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Og de opfordrer til, at man holder sig fra motorvejene i de mest trafikerede tidsrum og sætter god tid af til hjemturen.

Særligt på strækninger fra Jylland til Sjælland og ved de dansk-tyske grænser vil der være risiko for ekstra kødannelse.

Derudover kan det være en god idé at rejse hjem i hverdagene frem for i weekenderne, hvor der vil være flest biler på vejene.

Ud over de ekstra trafikerede veje, vil vejarbejde på eksempelvis den Østjyske Motorvej E45 og arrangementer som Smukfest i Skanderborg være med til at skabe yderligere forsinkelser i trafikken.

Vejdirektoratet anbefaler blandt andet at holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation, før man bevæger sig ud på de danske veje - samt at lytte til P4 Trafik under køreturen.

De gør også opmærksom på, at det er vigtigt at holde god afstand til de forankørende og at være opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser på de trafikerede veje.

De mest berørte områder i perioden er E20 Vestmotorvejen, E20 Fynske Motorvej, E45 Østjyske Motorvej/Sønderjyske Motorvej mellem den dansk-tyske grænse og Aarhus samt på rute 21 til og fra Sjællands Odde.

/ritzau/