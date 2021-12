Hjemsendelse, hjemmearbejde og aflysninger: Disse 8 restriktioner skal vi vænne os til igen

Det var en meget, meget lang vinter sidste år. Det var nødvendigt, men det havde også store omkostninger, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om nye restriktioner onsdag aften. Derfor understreger hun, at de nye restriktioner, de her til aften har præsenteret, ikke er starten på en ny lang nedlukning af samfundet, men snarere en forsinkelse, der skal "købe os tid". Tid til at børn kan blive vaccineret, tid til at så mange som muligt kan få deres tredje vaccinestik, og tid til at smittekæden kan blive brudt.

Da en journalist i salen påpegede, at hjemsendelser og hjemmearbejde lyder forfærdeligt meget som en nedlukning, var svaret fra statsministeren, at situationen slet ikke er sammenlignelig med sidste år - hverken i forhold til smitte eller til omfanget af restriktioner.

Kirker og trossamfund blev ikke nævnt i forbindelse med nye restriktioner.

Adspurgt af mediet kirke.dk om, hvorvidt kirker og trossamfund skal frygte en ”uskøn” behandling som den, der sidste år førte til aflyste julegudstjenester i sidste øjeblik, svarede Søren Brostrøm følgende:

”I år har vi vaccinerne, og det gør, at vi kan tage brodden af denne smitte. Vi stiler mod et åbent samfund, inklusiv hos kirke- og trossamfund.”

Han supplerede med, at han personligt vil gøre alt, hvad han kan, for at man ikke gentager sidste års uheldige forløb i forhold til kirker og trossamfund.

Nogle af de nye restriktioner gælder allerede fra fredag den 10. december, andre fra i næste uge. Kristeligt Dagblad har samlet et overblik: