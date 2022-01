Hjemsendt FE-chef sidder fængslet i hemmelig lækagesag

54-årige Lars Findsen har i en måned siddet varetægtsfængslet mistænkt for at lække fortrolige oplysninger.

Det er Lars Findsen, hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, der er fængslet i lækagesag. Det er kommet frem ved et retsmøde i Københavns Byret mandag, hvor navneforbuddet er ophævet.

Forbuddet mod at skrive navnet eller andet, der kunne identificere ham, blev droppet, da han selv via sine forsvarsadvokater anmodede om det. Anklagemyndigheden havde ingen protester til det.

54-årige Lars Findsen er en af fire nuværende og tidligere medarbejdere i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der den 8. december blev anholdt og sigtet for lækage af højt klassificerede oplysninger.

Tre af dem blev efterfølgende fremstillet i et hemmeligt grundlovsforhør, hvor hverken pressefolk eller andre tilhørere havde adgang.

Det er uvist, hvad de præcis mistænkes for at have lækket og hvornår. Der har dog i den seneste tid været flere sager i medierne om efterretningstjenesternes arbejde.

Ekstra Bladet har afdækket trusselsvurderinger i FE om danske børn i syriske fangelejre. Derudover har Berlingske haft historier om en agent for PET og FE, som blev svigtet, da han blev dømt i Spanien.

Desuden har DR afdækket et samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tapning af kabler til aflytning.

Weekendavisen har i forlængelse af den historie skrevet, at samarbejdet med NSA kom i stand i 1990'erne, at aftalen ligger i et pengeskab hos FE, og at flere forsvarsministre har kendt til det.

Retsmødet mandag handler om, hvorvidt Lars Findsen fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen.

Mandag formiddag argumenterer anklagemyndigheden for, at retsmødet skal foregå for lukkede døre. Dette sker dog også, uden at pressen eller andre må overvære retsmødet. Årsagen er, at der i sagen er dobbeltlukkede døre.

Pressen protesterede mod den fortsatte hemmeligholdelse af sigtelserne. Lars Findsen sad roligt i vidneskranken og nikkede flere gange til argumenterne for at åbne mere op om sagen.

Han er iklædt en skjorte i en lys, gråblå nuance og en mørk blazer over.

FE-chef Lars Findsen blev fritaget for tjeneste i september 2020 efter en kritisk rapport fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET).

En kommission, der blev nedsat til at undersøge forløbet i december sidste år, har dog siden pure frikendt ham og andre chefer i TET-sagen.

Hverken forsvarsministeriet Trine Bramsen (S) eller justitsminister Nick Hækkerup (S) har nogen kommentarer til oplysningen om, at det er Lars Findsen, der er fængslet.

/ritzau/