Hjemvendt dansker blev behandlet pænere end lokale i iransk fængsel

Lørdag formiddag ankom 28-årige Thomas Kjems, der har siddet fængslet i syv måneder i Iran, til Danmark.

Han blev i november tilbageholdt efter beskyldninger om at have deltaget i en protest mod landets styre.

I modsætning til mange iranere er han dog blevet behandlet pænt i det iranske fængsel Evin-fængsel.

- Jeg er blevet behandlet som en gæst i Iran, kan man sige. Der har ikke været noget fysisk tortur eller noget som helst. Jeg har fået mad og drikke, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Malene Haakansson, der er pressechef i Amnesty International Danmark, kan der være stor forskel på, hvordan vesterlændinge og iranere behandles i det iranske retssystem.

- Styret slår hårdt ned på systemkritikere, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere.

- Dødsstraf bliver i høj grad udstedt i narkotikarelaterede sager, men flere iranere er også blevet idømt dødsstraf for at deltage i protesterne mod styret. Allerede nu er seks demonstranter blevet henrettet, siger hun.

Ifølge Amnesty International er Iran det land i verden, der henretter næstflest af deres borgere. Kina henretter flest.

Demonstrationerne i Iran brød ud i september som følge af den 22-årige kvinde Mahsa Aminis død.

Hun var blevet tilbageholdt af landets såkaldte moralpoliti. Efterfølgende gik primært iranske statsborgere på gaden i protester mod præstestyrets undertrykkelse af kvinders rettigheder.

Den 28-årige danskers advokat Sam Jalaei har oplyst til TV 2, at Thomas Kjems ikke var med til demonstrationerne. Han var - ifølge advokaten - på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også iranere er blevet fængslet for at deltage i demonstrationer, selv om nogle af dem blot har opholdt sig i nærheden af dem, fortæller Malene Haakansson.

- De forsvinder simpelthen. Man ved ofte ikke, hvor de er henne, og hvor de sidder fængslet, og så starter der på et tidspunkt en skinretssag imod dem.

- De forhørsmetoder, som bliver benyttet er ekstremt voldsomme, hvor iranerne udsættes for tortur, der kan få dem til at tilstå hvad som helst, siger hun.

Hun mener, at både de almindelige danskere og den danske regering kan støtte iranerne.

- Det giver iranerne kampgejst, når os uden for Iran deltager i støtteaktioner og underskriftindsamlinger. Det viser, at os uden for Iran ikke er ligeglade med de overgreb, de udsættes for.

Hun opfordrer den danske regering til at give de iranere, der lige nu opholder sig på udrejsecentre i Danmark, asyl.

/ritzau/