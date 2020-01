Hjemvendte danskere er symptomfri for coronavirus

Ingen af de fire danskere, der er på vej hjem fra Kina, har symptomer på coronavirus, siger sundhedsminister.

Fire danskere, der senere fredag vender hjem fra Hubei-provinsen i Kina, alle blevet screenet i Kina og er symptomfri for coronavirus.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag på et pressemøde i Sundheds- og Ældreministeriet.

De fire danskere lander efter planen senere fredag i lufthavnen i Roskilde.

I alt 15 danskere skal fragtes hjem fra Kina, hvor den dødelige coronavirus florerer. Der er både mænd, kvinder og børn.

De resterende 11 vil blive transporteret hjem i løbet af de kommende dage.

- De borgere, det drejer sig om, kommer ikke hjem, fordi de er syge. Men fordi de skal undgå at blive syge. De kommer hjem for at komme i sikkerhed, siger Magnus Heunicke.

Skulle en af dem mod forventning udvise symptomer på smitte med coronavirus, vil vedkommende blive transporteret til højisolation på Hvidovre Hospital.

Ifølge direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm kan der gå 14 dage, inden symptomerne viser sig, efter at man er blevet smittet.

Han forklarede ligeledes, at danskerne inden for de seneste otte til ti dage har været beskyttet for smitte med coronavirus.

Hvis en eller flere af de 11 tilbageværende danskere i Hubei-provinsen viser tegn på symptomer, får de ikke lov at komme med et fly, siger Magnus Heunicke.

- Det vil Kina heller ikke tillade, siger han.

På Hvidovre Hospital kalder overlæge Thomas Benfield det usandsynligt, at man får patienter ind.

Selv om inkubationstiden kan være 14 dage, viser symptomer sig typisk efter tre til syv dage, siger han.

- De blev hentet i forgårs og bragt til Beijing og har ikke haft feber. De begynder at være uden for vinduet, siger Thomas Benfield.

Han er dog klar, hvis en af danskerne alligevel udviser symptomer.

- Hvis de får feber, opfylder de definitionerne. Så vil jeg tage en snak med dem, høre hvad situationen er, og så vil de blive bragt herind til undersøgelser, siger Thomas Benfield.

