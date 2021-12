Hjertet i dansk flådehistorie er på vej til at blive solgt

Når man i København står ved Amaliehaven eller Den Lille Havfrue og kigger over havneløbet på Holmen, ser man Mastekranen, som blev bygget under Frederik V i 1751 og lige siden har været et af hovedstadens vartegn. Bygningen er arkitektonisk smuk i sig selv, men samtidig er den symbol på, at det var skibene fra Holmen, der gennem århundreder sikrede København som by og Danmark som nation. Uden Holmen intet Danmark. At den tid for længst er forbi, bliver slået fast med syvtommersøm, når partierne bag forsvarsforliget om kort tid afgør, ikke om det område, der er tilbage af flådens gamle hovedkvarter på Nyholm, skal sælges — for det blev besluttet allerede med forsvarsforliget i 2018 — men til hvem . Og det skal besluttes, om nogle af bygningerne eller hele området skal bevares omtrent som det er, eller om der skal åbnes for for eksempel at bygge huse med luksuslejligheder eller kontorer på dele af den kostbare, centralt beliggende grund.