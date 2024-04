Hjort og Findsen går sammen om kritisk FE-henvendelse til regeringen

I en henvendelse, der er landet på justitsminister Peter Hummelgaard (S) og Folketingets Retsudvalgs bord, udtrykker tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den hjemsendte FE-chef, Lars Findsen, dyb bekymring for den fremtidige undersøgelse af FE-sagen.

Konkret henvender de to sig om regeringens lovforslag om den udvidelse af FE-kommissionen, der har til formål at afsøge, om der er blevet foretaget "usaglige hensyn" ved de tidligere tiltaler mod netop Hjort og Findsen.

Der er retssikkerhedsmæssige betænkeligheder i lovforslaget, skriver de, ligesom Findsen og Hjort ikke tror på, at man kommer til bunds i sagen med det fremlagte lovforslag, der blev førstebehandlet tidligere i april og på en senere dato skal til afstemning i Folketingssalen.

Kritikken går blandt andet på en kommission bag lukkede døre. De bør være åbne, skriver Hjort og Findsen.

Desuden mener de to, at ordlyden i kommissionens opdrag jævnfør lovforslaget kan gøre, at sandheden om forløbet aldrig kommer helt for en dag.

Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen finder formuleringen om at undersøge eventuelle "usaglige hensyn" for snæver.

- Samlet set må det befrygtes, at vi med regeringens lovforslag ikke får en reel og fuld afdækning af det samlede faktiske forløb i FE-sagen, skriver Hjort og Findsen og tilføjer, at "den totale lukkethed", som lovforslaget ifølge de to lægger op til, ikke tilgodeser offentlighedens interesse i at få svar på, hvad der er gået galt under FE-sagen.

Lars Findsen sad varetægtsfængslet i 70 dage, mens han var sigtet for læk af højt klassificerede oplysninger.

Claus Hjort Frederiksen var tiltalt for at have videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed.

17. februar 2022 blev Findsen løsladt, fordi betingelser for varetægtsfængsling ikke var opfyldt, vurderede Østre Landsret.

Senere samme år blev han tiltalt, men i november 2023 oplyste anklagemyndigheden, at sagerne mod ham og Claus Hjort Frederiksen blev droppet.

De to har siden udtryk kraftig kritik af forløbet og retter altså nu også officiel henvendelse under lovbehandlingen.

