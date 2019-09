Hjort om personstrid i V: Man burde måske have grebet ind før

Det var striden mellem formand og næstformand, der førte til opgør i Venstre.

Uroen i Venstre har ulmet i noget tid og endte med, at Lars Løkke Rasmussen (V) trådte tilbage som formand, og at Kristian Jensen (V) gik af som næstformand lørdag.

Flere har sagt, at det var en personstrid mellem de to, der førte til oprøret.

Claus Hjort Frederiksen (V) erkender, at der burde have været grebet ind før.

- Vi er mange, der har et ansvar, for situationen har ulmet i lang tid mellem formand og næstformand, og det burde man måske have grebet ind over for tidligere, siger han i TV2-programmet "Lippert".

Lørdag trak formandskabet i Venstre sig tilbage i Brejning nær Vejle efter en august, hvor partiet imploderede i intern kritik.

Hjort, en erfaren Venstre-strateg, lægger samtidig op til, at det fremover ikke er givet, at det er næstformanden, der skal være formand for partiet.

Det er netop striden om formandsposten, der menes at have pustet ild i gløderne efter formandsopgøret i 2014, hvor Jensen udfordrede Løkke, men opgav.

- Det er alment kendt i partiet, at den konstruktion, vi har, hvor en næstformand skal være den næste formand, er død nu. Jeg har selv været med til at fremme synspunktet, siger Claus Hjort Frederiksen.

Lars Løkke Rasmussen trådte selv tilbage på et møde i hovedbestyrelsen efter internt pres.

Claus Hjort Frederiksen begræder, at Løkke ikke fik muligheden for et eventuelt kampvalg på et landsmøde, hvor omkring 850 delegerede kunne stemme.

- Jeg kunne ønske, at det fandt sted på en mere organiseret måde og var lidt mere værdigt, men nu er tingene, som de er, og det er vigtigt at se fremad, siger Claus Hjort.

Lars Løkke Rasmussen stillede ikke op til interview, men offentliggjorde sin afsked på Twitter.

Fremover vil Claus Hjort, der er 72 år, sidde og være klog i baggrunden, uddyber han.

- Nu skal man give de unge mennesker på 50 år en chance, siger han.

Claus Hjort Frederiksen forholdte sig også til rygterne om, at Lars Løkke Rasmussen overvejer at starte et nyt parti:

- Lars Løkke Rasmussen sagde på hovedbestyrelsesmødet, at han var blevet tilbudt fire millioner kroner til at starte et nyt parti.

- Men rolig, sagde han, det gør jeg ikke. Den, der har refereret det til Ekstra Bladet, har lige glemt den sidste tilføjelse om, at han ikke ville gøre det, siger Claus Hjort Frederiksen og fortsatte:

- Jeg tror ikke, at Lars Løkke Rasmussen i sin vildeste fantasi forestiller sig at starte et nyt parti.

/ritzau/