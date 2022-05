Hjort: Sag om læk fortsætter ved anklagemyndigheden

Sagen om Claus Hjort Frederiksens (V) mulige læk af statshemmeligheder i pressen fortsætter hos anklagemyndigheden. Det skriver den tidligere forsvarsminister onsdag på Facebook.

Et flertal i Folketinget har stemt imod at ophæve Hjorts immunitet som folketingsmedlem, fordi kun partiledere kunne få indsigt i sagen.

Ifølge Hjort har rigsadvokaten meddelt hans forsvarer, at sagen er returneret til anklagemyndigheden.

- Rigsadvokaten har desuden oplyst, at behandlingen af sagen herefter nu fortsætter ved anklagemyndigheden. Jeg tager det oplyste til efterretning og går fremtiden i møde med sindsro, skriver han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er uvist, om det betyder, at der kan blive rejst tiltale mod Hjort, når han ikke længere er beskyttet af sin immunitet som folketingsmedlem.

Hjort har meddelt, at han ikke genopstiller til Folketinget, hvor han har siddet siden 2005.

Sigtelsen mod Hjort er hemmelig. Han siger selv, at det drejer sig om, at han har bekræftet et kabelsamarbejde med USA. Danmark lader USA få udvalgte oplysninger tappet fra et fiberkabel med tele- og internettrafik.

Hjort mener ikke, han har gjort noget forkert.

- Som det er fremgået af mine hidtidige udtalelser i anledning af sagen, er det min faste overbevisning, at jeg ikke har gjort noget forkert, og da slet ikke noget, der minder om landsskadelig virksomhed, skriver han.

Tapning af kabler har medierne tidligere skrevet om, men det var uden officiel bekræftelse af samarbejdet. Sagen har vakt opsigt, fordi Hjort er tidligere forsvarsminister og har oplysninger derom.

Et flertal i Folketinget bestående af Enhedslisten og blå blok afviste at ophæve Hjorts immunitet som folketingsmedlem.

Dermed kan han ikke umiddelbart tiltales for mulige læk af statshemmeligheder, som Anklagemyndigheden og regeringen ville. Sagen er nu sendt fra Justitsministeriet til anklagemyndigheden.

Partierne afviste at stemme for, fordi regeringen kun ville lade partiledere og eventuelt retsordførere få indsigt i sigtelserne. Dermed skulle resten stemme i blinde, lød det.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Hjort.

/ritzau/