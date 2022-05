Hjort-sagen får dilemmaerne til at hobe sig op for både regering og opposition. Her er de tre vigtigste

Regeringen forsøger at skaffe politisk flertal for at ophæve tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens (V) immunitet, men sagen er spækket med dilemmaer for alle partier i Folketinget. Kristeligt Dagblad ridser her nogle af de væsentligste op