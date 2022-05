Hjort slipper for en retssag. Men flere løse ender flagrer stadig

Folketinget vil ikke ophæve tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens (V) immunitet. Derfor vil justitsminister Mattias Tesfaye (S) heller ikke anlægge en sag mod ham, som rigsadvokat Jan Rechendorff ellers havde indstillet.

Det stod klart, efter at den konservative partileder Søren Pape Poulsen torsdag formiddag højst overraskende fortalte, at den konservative folketingsgruppe ville stemme imod at ophæve den tidligere ministers immunitet. Da de øvrige borgerlige partier og Enhedslisten ville gøre det samme, havde regeringen ikke et flertal bag sig. På et samråd oplyste Mattias Tesfaye derfor, at han nu vil orientere rigsadvokaten om, at sagen ikke rejses.