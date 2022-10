HK-chef fratræder sin stilling efter arbejdsnedlæggelse

Kommunikationschef i fagforeningen HK Privat Anette Claudi fratræder sin stilling. Det skriver HK Privat i en pressemeddelelse.

Tilliden mellem hende og medarbejderne er brudt. Derfor kan hverken Anette Claudi eller HK Privat se muligheder for, at hun fortsætter i stillingen, lyder det.

Fratrædelsen sker, som konsekvens af at der i kommunikationsafdelingen er "opstået en situation med uro og beskyldninger, som har handlet om arbejdsmiljøet i afdelingen", fremgår det af pressemeddelelsen.

Ifølge Anette Claudi har hun ikke modtaget nogen henvendelser fra hverken tillidsrepræsentanter, medarbejdere eller chefen om problemer med arbejdsmiljøet.

- Jeg handler på problemer, jeg kender, men kan ikke handle på problemer, jeg ikke har kendskab til.

- Og når en sådan situation så pludseligt blusser op med beskyldninger, jeg ikke kan genkende, må jeg erkende, at min tillid til medarbejderne er væk, og jeg kan derfor ikke fortsætte som chef i afdelingen, siger hun i pressemeddelelsen.

Den 13. oktober nedlagde op mod 400 HK-ansatte arbejdet. Ifølge fagbladet Journalisten skyldtes det utilfredshed med Anette Claudi.

Medarbejderne genoptog arbejdet den 14. oktober.

Kritikpunkterne handlede ifølge mediet Frihedsbrevet blandt andet om overfusninger, udskamning og forskelsbehandling over for medarbejdere.

Simon Tøgern, der er sektorformand i HK Privat, kan ikke genkende kritikken.

- Anonyme medarbejdere i HK har desværre i flere medier tegnet et billede af Anette Claudi som leder, som jeg på ingen måde kan genkende.

- Tværtimod står hun med en særdeles god APV (arbejdspladsvurdering, red.), ikke mindst når der måles på ledelse og trivsel - langt over gennemsnittet i HK, siger han i pressemeddelelsen.

Anette Claudi er blevet tilbudt en ny stilling i HK Privat, som hun har takket nej til.

Hun fratræder sin stilling med det samme. Anette Claudi har været kommunikationschef i HK Privat i seks år.

Af pressemeddelelsen fremgår det ikke, hvem der overtager Claudis stilling.

Ledelsen i HK og fagforbundets tillidsrepræsentanter tager afstand til pressemeddelelsen fra HK Privat.

Det siger Marianne Heide, der er forbundssekretær i HK.

- Vi kan ikke genkende udlægningen af sagen som den fremstilles i pressemeddelelsen fra HK Privat og ærgrer os over, at der tegnes et billede af, at det er medarbejderne i HK, som bærer ansvaret for det dårlige arbejdsmiljø, siger hun.

Samme melding har alle HK's medarbejdere fået mandag, oplyser Heide.

Hun understreger, at det er ledelsen i samarbejde med tillidsvalgte, samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen, der bærer ansvaret for dårligt arbejdsmiljø.

/ritzau/