HK og Teknisk Landsforbund trækker støtte til Lizette Risgaard

Fagforeningen HK har ikke længere tillid til Lizette Risgaard som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det siger formand Anja C. Jensen efter møde med sin hovedbestyrelse. Hun har også oplyst Lizette Risgaard om beskeden på en sms, siger hun.

- Vi kan ikke længere have tillid til Lizette Risgaard med den viden, vi har nu, siger hun.

Heller ikke fagforeningen Teknisk Landsforbund har tillid til Lizette Risgaard længere. Forbundet opfordrer Lizette Risgaard til at trække sig med øjeblikkelig virkning, siger forbundsformand Jannik Frank Petersen.

- Vi mener, at det, der allerede er kommet frem, i sig selv er af sådan en karakter, at det kan vi ikke stå på mål for.

- Jeg forventer, at Lizette gør sig nogle overvejelser nu, og så må vi se, hvad det ender med, siger han og understreger, at han ikke er i kontakt med de andre organisationer og vil lade det være op til dem, hvad de mener.

FH er en sammenslutning af 65 medlemsforbund, der tilsammen repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere.

HK Danmark er Danmarks næststørste fagforbund med over 226.000 medlemmer. Teknisk Landsforbund har cirka 30.000 medlemmer.

Tidligere fredag sagde Anja C. Jensen, at hun mente "det var voldsomt" at afsætte Lizette Risgaard uden en grundig undersøgelse.

Den undersøgelse har Anja C. Jensen selv været med til at igangsætte fredag formiddag i FH's forretningsudvalg.

Men efter mødet med HK's bestyrelse har piben altså fået en anden lyd. Det skyldes særligt, at hun selv har talt med flere af de kilder, der anonymt står frem i flere medier med anklagerne mod Lizette Risgaard.

– Jeg har talt med to kilder, som er kommet til mig i fortrolighed. Det er jeg nødt til at lytte til, siger Anja C. Jensen, som er formand for HK.

Adspurgt om tilliden til Lizette Risgaard kan genoprettes, svarer hun:

- Det er svært sådan noget med tillid. Det er svært at genvinde tillid, når man først har mistet den. Baglandets stemme i det her er klar: HK, nu er I nødt til at træffe den rigtige beslutning i det her. Og det har vi gjort, siger hun.

Hun siger, at det vil overraske hende meget, hvis den eksterne advokatundersøgelse skulle vise andet, end at anklagerne mod Lizette Risgaard skulle være sande.

Lizette Risgaard siger til DR, efter at HK har meddelt at de trækker støtten til formanden:

- Det er jeg rigtigt ked af. Vi har i forretningsudvalget aftalt - også med HK's formand - at sagerne bliver behandlet, og indtil da er jeg formand i FH.

- Jeg skal tale med HK igen, slutter hun.

Risgaard har tidligere været formand for HK Service.

Fagforbundet FOA, 3F og flere andre fagforbund siger, at de afventer den eksterne advokatundersøgelse, før de vil tage stilling til Lizette Risgaards fremtid, siger forbundet til DR.

