HK-formand har modtaget flere henvendelser om Risgaard

HK kender til endnu flere anklager mod den tidligere FH-formand Lizette Risgaard.

Det siger HK's formand, Anja C. Jensen, onsdag i TV 2-magasinet "Lippert".

Her fortæller formanden, at hun har fået omkring 12 til 15 e-mails, sms'er og opkald.

Lizette Risgaard meddelte søndag morgen, at hun gik af som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Det skete, få dage efter at otte mænd i Ekstra Bladet og Berlingske anklagede Lizette Risgaard for grænseoverskridende adfærd. Lizette Risgaard har undskyldt, hvis nogen har følt sig krænket af hende.

Efterfølgende er endnu en mand kommet med anklager mod den nu tidligere FH-formand til de to medier.

Flere fagforbund, herunder HK, havde trukket deres støtte til Risgaard, inden at hun meddelte sit formandsstop.

Anja C. Jensen fortæller i "Lippert", at der "går hul på posen", efter at de første mænd har stået frem i Berlingske og Ekstra Bladet.

- Og så sker der bare det i min indbakke, at jeg begynder at få historier ind fra alle mulige steder med andre mænd, der har haft tilsvarende oplevelser, siger HK-formanden.

Som konsekvens af Risgaard-sagen har Fagbevægelsens Hovedorganisation suspenderet direktør Michael Jacobsen.

Det bekræftede FH over for Ritzau tidligere onsdag.

Frem til 15. juni vil advokatfirmaet Kromann Reumert undersøge de krænkelsesanklager mod Lizette Risgaard samt eventuelle nye, der måtte dukke op. Mens den foregår, er direktøren suspenderet.

Den hidtidige næstformand i FH Morten Skov Christiansen er fungerende formand for hovedorganisationen.

Der skal vælges en ny formand på en ekstraordinær kongres. Hvornår den finder sted, vides endnu ikke. Men det sker først, efter at advokatundersøgelsen af færdig.

Indtil 31. maj 2023 er der åbent for bidrag til undersøgelsen, oplyste FH tirsdag. Man kan henvende sig direkte til Kromann Reumert eller gennem FH's whistleblowerordning.

