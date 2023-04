HK overvejer ekstraordinær kongres om FH-formands fremtid

HK overvejer indkaldelse til ekstraordinær kongres omkring Lizette Risgaards fremtid som FH-formand.

Det siger HK-formand Anja C. Jensen fredag til Ritzau.

- Vi er nået til den erkendelse, at vi nu er nok. Jeg tror, at det handler om de næste par dage at vejre luften.

- Hvis vi har en fornemmelse af, at vi også kan få opbakning til vores motiv til kongressen, kan det godt være, at vi vil gå videre med det. Det må vi gøre op over de næste dage, siger hun.

Det sker på efter, at flere mænd har stået frem med anklager om upassende adfærd fra Lizette Risgaard. Hun har fredag beklaget, hvis nogen har følt sig krænket.

HK, Teknisk Landsforbund og Kost samt Ernæringsforbundet, som er medlemmer under FH har meddelt, at de ikke længere støtter op om Risgaard som formand.

Ifølge FHs egne vedtægter kan der indkaldes til ekstraordinær kongres, når mindst tre medlemsorganisationer, der sammenlagt repræsenterer mindst 10 procent af de sammenlagte medlemmer forlanger det med en motiveret dagsorden.

Anja C. Jensen påpeger, de nu er nok, hvis alle tre medlemsorganisationer bakker op om en ekstraordinær kongres, hvor de kan udtrykke mistillid til Risgaard som formand.

Men hun vil sikre sig, at de indkalder succesfuldt, og er sikre på, at de vil få opbakning.

Derfor afventer HK de nærmeste dage.

- Det skal ikke bare være maskespil, siger hun.

