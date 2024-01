Høj digital tillid fastholdes - de ældste halter efter

Næsten fire ud af fem borgere har tillid til det offentliges digitale løsninger som MitID og Digital Post.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der årligt undersøger tilliden til den digitale offentlige sektor.

Dermed fastholdes niveauet fra 2021 og 2022. Her havde henholdsvis 78 og 77 procent tillid til digitale offentlige løsninger. Tallet for 2023 er igen 78 procent.

Seks procent af de adspurgte mellem 15 og 89 år svarer, at de ikke har tillid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den fortsat høje grad af tillid glæder digitaliseringsminister Marie Bjerre (V).

Særligt fordi det i disse år går hurtigt med digitaliseringen af samfundet, lyder det.

- Som digitaliseringsminister er jeg enormt glad for det, fordi vi er et samfund, der i høj grad er præget af tillid. Det er vores velfærdssamfund bygget på.

- Og der skal man også kunne have tillid til de offentlige digitale løsninger. Det må ikke ødelægge den grundlæggende tillid, vi har i samfundet, siger Marie Bjerre.

Dykker man ned i aldersfordelingen i undersøgelsen, er der dog en gruppe, der skiller sig ud fra gennemsnittet.

For blandt borgere, der er 75 år eller derover, er det 67 procent, der har tillid til de offentlige digitale løsninger. Tallet er steget til 67 procent fra 65 procent i 2021.

- Derfor har vi en særlig indsats for netop den gruppe her, siger Marie Bjerre.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vigtigt, at de kan kommunikere med det offentlige - også i takt med at den offentlige kommunikation bliver mere og mere digitalt.

Hun peger på, at der blandt andet er kommet en ny lov, der gør det lettere for borgere, der er blevet digitalt fritaget. Hun henviser også til et initiativ om, at det skal være nemmere for pårørende at hjælpe med den digitale del af den offentlige sektor.

For farten i digitaliseringen af det offentlige bliver ikke sænket i de kommende år.

- Vi kommer til at digitalisere mere i vores samfund og den offentlige sektor.

- Kunstig intelligens og digitalisering generelt rummer ekstremt mange muligheder for os som samfund for at få en mere effektiv offentlig sektor og for at gøre tingene smartere og bedre. Derfor vil vi blive mere digitale. Det er en naturlig udvikling, siger Marie Bjerre.

/ritzau/